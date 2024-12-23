Жителям Мытищ напомнили правила безопасности на дорогах в гололед

Сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию «Безопасная зима». Вместе с юными инспекторами дорожного движения они раздали памятки, в которых напомнили правила поведения на дорогах.

Акция «Безопасная зима» создана для того, чтобы предотвратить детский травматизм на дорогах. Мероприятие провели в людных местах — в парке и на катке.

Юные инспекторы вместе с дорожными полицейскими вышли на ледовую арену и напомнили посетителям правила безопасного поведения на дорогах и во дворах в зимний период.

Всем участникам раздали брошюры и световозвращающие аксессуары. Проведение подобных акций имеет огромное значение для повышения уровня безопасности на дорогах и предотвращения трагических ситуаций.