Жителям Мытищ напомнили правила безопасности на дорогах в гололед
Сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию «Безопасная зима». Вместе с юными инспекторами дорожного движения они раздали памятки, в которых напомнили правила поведения на дорогах.
Акция «Безопасная зима» создана для того, чтобы предотвратить детский травматизм на дорогах. Мероприятие провели в людных местах — в парке и на катке.
Юные инспекторы вместе с дорожными полицейскими вышли на ледовую арену и напомнили посетителям правила безопасного поведения на дорогах и во дворах в зимний период.
Всем участникам раздали брошюры и световозвращающие аксессуары. Проведение подобных акций имеет огромное значение для повышения уровня безопасности на дорогах и предотвращения трагических ситуаций.
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