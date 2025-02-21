Жителям Мытищ напомнили об обязательной аттестации водителей такси

Территориальный отдел № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям такси, что осталось менее двух недель для прохождения обязательной аттестации. Водители такси должны будут пройти специальные тесты на вождение.

Аттестация проводится в специализированных центрах, расположенных в различных городах Подмосковья. Водители могут обратиться по адресам: Ивантеевка, Центральный проезд, 21, административный корпус автотранспортного предприятия «Производственная база Ивантеевка»; Подольск, улица Лапшенкова, 5, третий этаж, административный корпус гаража МАП № 5 АО «Мострансавто»; Коломна, площадь Восстания, 5, автовокзал «Коломна»; Солнечногорск, улица Крестьянская, 4, автостанция «Солнечногорск».

Водителям рекомендуется не откладывать процедуру на последний момент, чтобы избежать возможных очередей и проблем с допуском к работе.