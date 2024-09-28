Жителям Мытищ напомнили о важности вакцинации от гриппа осенью

В Мытищах продолжается прививочная кампания. Осенью возрастает число заболеваний ОРВИ и гриппом, и главным способом профилактики остается вакцинация.

Поставить прививку можно по месту прикрепления после осмотра врача. Записаться на прием к терапевту можно через портал Госуслуг, по телефонам: 122 и 8 (495) 308-13-00; в мобильных пунктах, которые работают по вторникам и четвергам у торгового центра «Экобазар» с 10:00 до 14:00 и по субботам у Дворца культуры «Яуза» с 10:00 до 14:00.

Вакцинация также проводится в школах и в детских садах с письменного согласия родителей. Организуются выезды на предприятия.

Жители могут задавать вопросы по телефонам колл-центра Мытищинской больницы: 8 (495) 308-13-00; горячей линии по работе взрослых поликлиник: 8 (900) 149-12-65.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».