Жителям Мытищ напомнили о преимуществах онлайн-собраний собственников жилья

В администрации городского округа состоялся круглый стол с участием представителей ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Его посвятили вопросам перехода на электронные голосования собственников посредством Государственной информационной системы.

Заместитель главы городского округа Иван Яськив напомнил участникам встречи о важности общего собрания собственников как ключевого инструмента управления многоквартирным домом и принятия решений, касающихся его содержания и обслуживания. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют проводить такие собрания заочно, используя электронные платформы.

Собравшимся рассказали о двух доступных системах для проведения электронных голосований: региональной программе и федеральной платформе ГИС ЖКХ, которая действует на всей территории России. Особое внимание было уделено преимуществам федеральной программы.

Как сообщили в администрации, в городском округе Мытищи управляющими организациями инициировано проведение общих собраний собственников через ГИС ЖКХ по 199 многоквартирным домам. На сегодняшний день 105 собраний уже успешно завершены.

Переход на электронные формы голосования позволяет упростить процесс принятия решений, повысить прозрачность и доступность участия для всех собственников жилья.

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