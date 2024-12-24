Жителям Можайска напомнили правила безопасности на ж/д объектах

Акцию «Сохрани себе жизнь» провели в Можайске. Волонтеры напомнили жителям, какие правила важно соблюдать, находясь вблизи железнодорожных объектов.

Мероприятие традиционно проводят в вечернее и ночное время. Акция уже стала традиционной в Можайском округе.

В этот раз в ее организации поучаствовали также представители администрации Можайского округа, активисты «Волонтеров Подмосковья» и транспортной полиции. К акции присоединились все муниципалитеты Подмосковья.

Организаторы провели прямую трансляцию хода акции при участии министерства транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области. По словам авторов инициативы, благодаря такому масштабному информированию удается предупредить смертельные случаи и травмы на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что акция проходит в Московской области уже в пятый раз.