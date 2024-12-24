Акцию по безопасности на ж/д «Сохрани себе жизнь» провели в Подмосковье

В Московской области в пятый раз прошла массовая акция «Сохрани себе жизнь». Об этом рассказали в Министерстве транспорта региона.

Эта инициатива направлена на привлечение внимания жителей к вопросам безопасности на железной дороге. В этом году, помимо распространения информационных материалов на станциях, пассажирам вручили больше 1000 фонариков, предоставленных оператором подмосковной системы контроля. Фонарики помогут людям лучше быть заметными на улице в темное время суток.



Участие в акции приняли волонтеры, специалисты Минтранса Подмосковья, представители администраций местных округов, транспортной полиции, а также работники железнодорожных компаний — Центра по перевозке пассажиров и РЖД. Акция прошла одновременно на станциях в 40 городских округах.