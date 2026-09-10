Жителям Московского региона пообещали аномально теплую погоду 10 сентября

Гидрометцентр: в Подмосковье 10 сентября может потеплеть до +27 градусов

В Московском регионе ожидается небольшая облачность, но без осадков, и повышение температуры воздуха до +26 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики спрогнозировали, что в столице днем температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +12…+14 градусов. Кроме того, возможен кратковременный дождь.

В Московской области дневная температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +5 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью от двух до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет составлять от 745 до 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что бабье лето в Московском регионе может задержаться на неделю.