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    Бабье лето задержится в Москве на неделю

    Синоптик Ильин: бабье лето задержится в Московском регионе на неделю

    Фото: РИА «Новости»

    Бабье лето пришло в столичный регион и задержится здесь на семь дней. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    По словам метеоролога, в Москве и Подмосковье будет держаться достаточно приятная погода, с температурой около нормы и выше.

    «Правда, тепла до +21...+26 градусов, которое мы прогнозируем исключительно 10 сентября, ждать не стоит», – подчеркнул Ильин.

    Время от времени будут идти дожди. Однако температура воздуха будет подниматься до +22 градусов, что вполне соответствует бабьему лету.

    Как ранее отмечал Ильин, на длительные периоды классического бабьего лета рассчитывать пока не стоит.