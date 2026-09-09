Бабье лето задержится в Москве на неделю

Синоптик Ильин: бабье лето задержится в Московском регионе на неделю

Бабье лето пришло в столичный регион и задержится здесь на семь дней. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, в Москве и Подмосковье будет держаться достаточно приятная погода, с температурой около нормы и выше.

«Правда, тепла до +21...+26 градусов, которое мы прогнозируем исключительно 10 сентября, ждать не стоит», – подчеркнул Ильин.

Время от времени будут идти дожди. Однако температура воздуха будет подниматься до +22 градусов, что вполне соответствует бабьему лету.

Как ранее отмечал Ильин, на длительные периоды классического бабьего лета рассчитывать пока не стоит.