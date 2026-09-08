Жителям Московского региона пообещали 8 сентября тепло до +17 градусов

В Московском регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков и потепление до +17 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков», — уточнили синоптики.

По данным Гидрометцентра, в Москве воздух прогреется до +15…+17 градусов. В ночь на 9 сентября столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов. Для сравнения: в ночь на 8 сентября температура воздуха снизилась до +6…+8 градусов.

В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, при этом в ночные часы местами похолодает до +3. Синоптики отметили, что погода в центре Европейской России продолжила сохранять неустойчивый характер.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил москвичей о первых осенних заморозках. В 2025 году они начались 13 сентября.