Жителям Ленинского округа напомнили правила поведения на ж/д путях

Профилактический областной рейд «Сохрани себе жизнь» прошел на железнодорожной станции Расторгуево. Пассажирам напомнили правила безопасного поведения на путях.

В рейде приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, представители линейного отдела полиции, Центральной пригородной пассажирской компании, ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция» и Видновского станичного казачьего общества.

«Мы надеемся, что подобные мероприятия помогут снизить количество нечастных случаев и сохранить жизни людей. Пересекать железнодорожные пути следует исключительно в специально отведенных для этого местах, не подлезать под вагоны и держаться на безопасном расстоянии от движущихся поездов», — сообщил начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

В ходе мероприятия комиссия задержала трех нарушителей, которые переходили пути в неположенном месте. К ним будут применены меры административного реагирования — штраф составляет две тысячи рублей. Остальным пассажирам напомнили правила безопасности вблизи железнодорожных путей и станций, раздали листовки.

Такие профилактические мероприятия проводят регулярно для того, чтобы предотвратить происшествия, обеспечить безопасность пассажиров и работников.

Железнодорожные пути — зона повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 километров в час составляет 200 метров, грузового — один километр.