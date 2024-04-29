Жителям Краснознаменска рассказали об изменениях пропускного режима на территорию ЗАТО | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 17:24 Жителям Краснознаменска рассказали об изменениях пропускного режима на территорию ЗАТО В Краснознаменске прошел прием жителей по пропускному режиму Источник фото: Елена Аботурова

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Глава городского округа Краснознаменск Владимир Пирогов провел личный прием жителей 29 апреля. Горожан интересовал вопрос получения разовых пропусков, которые с 25 апреля выдаются только после предъявления паспорта с регистрацией в ЗАТО.

Об изменениях пропускного режима жителям округа в формате «Выездной администрации» ранее рассказал ВРИО командира военной части 32103 Сергей Бабенко.

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«К 13 часам уже мною принято 28 человек и более 40 письменных обращений. Люди еще подходят, побеседую с каждым, так как есть нюансы в отдельных случаях. Нами создана рабочая группа, люди пишут заявления, затем они рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому человеку сегодня принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию», — рассказал Пирогов.

Особенность функционирования ЗАТО определена нормативно-правовыми актами России, и ответственность за пропускной режим возложена на руководителя военного объекта. Глава округа и администрация не вправе принимать самостоятельные решения по вопросам безопасности и подотчетны органам военного управления и ФСБ.

Все проживающие на территории ЗАТО соглашаются с требованиями законодательства. Это касается и семей военнослужащих, вышедших на пенсию, а также их родственников.

Пирогов добавил, что продолжит прием жителей округа, чтобы ни одно обращение не осталось без ответа.

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