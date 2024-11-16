Жителям Котельников напомнили об использовании световозвращающих элементов

Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели акцию «Засветись». Они напомнили жителям правила безопасного поведения на пешеходных переходах и использовании световозвращающих элементов на одежде.

Автоинспекторы провели беседы с водителями о том, как вестя себя на дороге осенью, а также предупредили о школьных каникулах.

Пешеходам рекомендовали переходить дорогу только в разрешенных местах, использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток и смотреть по сторонам при пересечении проезжей части.

Инспекторы и юные инспекторы раздали всем световозвращающие значки.

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