Жителям Королева напомнили правила безопасности вблизи железнодорожных путей
На железнодорожной инфраструктуре Королева регулярно проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Очередной такой рейд с участием административно-пассажирской инспекции и представителей администрации города прошел сегодня на станции «Подлипки–Дачные».
Жителям округа напомнили о важности соблюдения правил перехода в специально установленных и оборудованных местах. Во время движения через железнодорожные пути необходимо снимать капюшоны и наушники, а также не отвлекаться на мобильные телефоны и другие гаджеты.
Кроме того, пассажирам раздали листовки и провели профилактические беседы с нарушителями.
Отметим, железная дорога по своей опасности не уступает скоростным автомагистралям, ведь при скорости 120 км/ч поезд за 10 секунд проходит 330 метров и моментально затормозить вагонный состав машинисту невозможно.