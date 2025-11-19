Жителям Королева напомнили правила безопасности вблизи железнодорожных путей

На железнодорожной инфраструктуре Королева регулярно проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Очередной такой рейд с участием административно-пассажирской инспекции и представителей администрации города прошел сегодня на станции «Подлипки–Дачные».

Жителям округа напомнили о важности соблюдения правил перехода в специально установленных и оборудованных местах. Во время движения через железнодорожные пути необходимо снимать капюшоны и наушники, а также не отвлекаться на мобильные телефоны и другие гаджеты.

Кроме того, пассажирам раздали листовки и провели профилактические беседы с нарушителями.