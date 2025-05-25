Жителям и гостям Химок напомнили правила поведения на ж/д путях

На железнодорожной станции «Химки» провели профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». Пассажирам напомнили о правилах поведения вблизи железнодорожных платформ, путей и переходов.

Сотрудники транспортного отдела провели с жителями и гостями Химок профилактические беседы и раздали информационные листовки с правилами. Пассажирам напомнили о смертельной опасности при переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах.

Такие профилактические акции в городском округе Химки проводят регулярно. В них участвуют специалисты отдела транспорта и связи, члены местного отделения партии «Единая Россия», волонтеры и депутаты.

Напомним, что за игнорирование правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность. Нарушители получат предупреждение или штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».