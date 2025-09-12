Жителям Химок вручили почетные награды ко Дню города

Торжественная церемония прошла в театре «Наш дом» с участием главы округа Елены Земляковой. Награды получили горожане, чья деятельность значительно повлияла на становление и преображение городского округа.

Церемония вручения почетных знаков, грамот и благодарственных писем состоялась при участии ключевых лиц округа.

«Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет больше 300 тысяч человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый вносит огромный вклад в развитие города», — отметила глава г. о. Химки Елена Землякова.

В числе награжденных — выпускник школы № 14 Иван Часовских, удостоенный специальной номинации «Юное дарование» за победу на Международной математической олимпиаде. Семья Рыжовых получила звание «Семейная династия городского округа» с общим трудовым стажем на НПО имени Лавочкина 254 года.

В номинации «Защитники Отечества» отметили участников Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

«Мы искренне благодарны жителям Химок за их поддержку и помощь. Ваши добрые сердца и неравнодушие дают силы и уверенность в завтрашнем дне», — отметил руководитель химкинского отделения Ассоциации СВО Александр Александров.

Также были отмечены заслуги медиков, педагогов, научных работников и инженеров. Праздничную атмосферу мероприятия дополнили присутствие депутатов Государственной Думы РФ Дениса Кравченко, депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, исполнительного директора Совета муниципальных образований Московской области Николая Ханина и других официальных лиц.