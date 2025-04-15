Жителям Химок рассказали об истории Дня космонавтики

Патриотические мероприятия, посвященные Дню космонавтики, проводили в Химках на протяжении всей предшествующей празднику недели. Жителям округа рассказали о возникновении памятной даты.

День космонавтики в округе отметили целым циклом подобных мероприятий. Так, например, урок истории организовали в дошкольном учреждении «Зоренька».

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнула общественница Ольга Игнатьева.

Мероприятие стало частью масштабной программы, которая реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений». Ее главная цель объединить разные поколения вокруг изучения истории и сохранении традиций нашей страны.

«День космонавтики — особенная для нашего города дата. Именно в Химках находятся ракетостроительные предприятия, благодаря работе которых наша страна уверенно занимает лидирующие позиции в сфере освоения космоса», — подчеркнул заместитель председателя химкинского совета депутатов Александр Васильев.