Жителям Химок рассказали о выдающейся советской актрисе Галине Волчек

Цикл мероприятий, приуроченных к 91-летию со дня рождения народной артистки Советского Союза Галины Волчек, провели в Химках. Например, в городской библиотеке № 3 присутствующим рассказали о жизни актрисы.

Гости вечера послушали увлекательную лекцию, а также стали зрителями театральной постановки, которую представила труппа «В! Смысле».

«Волчек — невероятная актриса театра и кино. Многогранность ее таланта позволила ей стать не только театральным режиссером, но и педагогом, а также художественным руководителем театра „Современник“. За свои заслуги перед Отечеством Галина Борисовна была удостоена звания народной артистки СССР», — поделился заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Встречу провели в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Он реализуется в округе с начала июля и направлен на объединение жителей Химок вокруг исторического достоинства нашей страны.

«Эта программа призвана увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени, а также поддержать и сохранить интерес жителей к истории родины. Именно поэтому в Химках для горожан регулярно проводят познавательные историко-патриотические активности», — добавила муниципальный депутат Юлия Ишкова.