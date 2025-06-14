Жителям Химок рассказали о Выборгской наступательной операции

Лекция прошла в «Тридцать первой школе» в Химках. Слушателям рассказали о начале Выборгской наступательной операции.

Участники узнали, какие цели преследовали военные во время боевых действий. В мероприятии поучаствовала муниципальный депутат Юлия Мамай.

«Целью прорыва было поражение крупной и хорошо подготовленной финской группировки, сдерживающей продвижение советских войск и угрожавшей северным рубежам Ленинградской области», — сказала Юлия Мамай.

Выборгская наступательная операция началась в 1944 году. Ее осуществили за несколько недель. Во время боев удалось освободить важные районы и нанести значительный ущерб противнику. Операция способствовала выходу советских войск к государственной границе с Финляндией и подтолкнула финское руководство к переговорам о мире. Победа в Выборгской операции повлияла на дальнейшее развитие событий на Карельском перешейке.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев отметил, что 27 советских воинов получили звание Героя Советского Союза. Еще 48 соединений и частей были удостоены почетных наименований «Выборгские» и «Ленинградские».

Отметим, в Химках продолжается реализация программы «Успех в единстве поколений», которая создана для воспитания патриотизма у молодежи и укрепления связей между поколениями. Муниципальный депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что такие инициативы прививают чувство принадлежности к стране.

Программа «Успех в единстве поколений» реализуется в Химках с июля 2024 года. За это время было проведено свыше тысячи мероприятий, направленных на историко-патриотическое воспитание жителей.