Жителям Химок рассказали о подвиге летчика Николая Гастелло в 1941 году

Лекция прошла в Центральной городской библиотеке в Химках. Главной темой стал подвиг Николая Францевича Гастелло. О его судьбе узнали школьники, жители округа, педагоги и почетные гости, которые посетили мероприятие.

Лекторы рассказали, что Химки в годы войны были важным центром авиационной промышленности, а разработка, производство и испытания проходили в рекордно сжатые сроки.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что городской округ по праву считается одним из центров авиационной отрасли России.

«Химки по праву считаются городом, который внес огромный вклад в Победу через труд авиационных инженеров и конструкторов. Самолеты НПО имени Лавочкина, производившиеся и испытывавшиеся у нас, были настоящими крыльями Победы. Мы обязаны помнить это и рассказывать об этом молодым», — поделилась Инна Монастырская.

Слушателям рассказали о подвиге Николая Гастелло, когда 26 июня 1941 года, понимая, что он погибнет во время крушения самолета, при падении направил его на колонну вражеской техники. Все члены экипажа погибли, но их мужество стало символом ранних дней войны и беспримерного героизма.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что важно сохранять историческую память.

«Бойцам на передовой крайне важна поддержка — и гуманитарная, и моральная. В Химках регулярно проходит сбор гуманитарной помощи, и каждому неравнодушному есть куда приложить свои силы», — сказал Валентин Герасимов.

Лекция стала частью патриотической программы, которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.