Жителям Химок рассказали о первом театре в блокадном Ленинграде
Лекцию об истории театра имени Веры Комиссаржевской, ставшего первым в блокадном Ленинграде, провели в школе № 1 в Химках. Встречу приурочили к 82-летней годовщины учреждения.
Жители узнали, как театр возник в оккупированном городе в то непростое время и как осуществлялась его деятельность.
«Этот театр был уникальным. Дебютом на сцене стал спектакль, поставленный по пьесе Симонова „Русские люди“», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.
Встречу провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его цель — сохранение исторического наследия и формирование у жителей интереса к культуре страны.
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