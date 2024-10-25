Жителям Химок рассказали о первом театре в блокадном Ленинграде

Лекцию об истории театра имени Веры Комиссаржевской, ставшего первым в блокадном Ленинграде, провели в школе № 1 в Химках. Встречу приурочили к 82-летней годовщины учреждения.

Жители узнали, как театр возник в оккупированном городе в то непростое время и как осуществлялась его деятельность.

«Этот театр был уникальным. Дебютом на сцене стал спектакль, поставленный по пьесе Симонова „Русские люди“», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Встречу провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его цель — сохранение исторического наследия и формирование у жителей интереса к культуре страны.

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