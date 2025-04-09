Жителям Химок рассказали историю учреждения Высших наград СССР

Жители округа узнали о значении главных государственных наград Советского Союза и о тех, кто был ими удостоен. Мероприятие прошло при участии представителей Движения общественной поддержки и депутатов.

В гимназии № 23 в Химках состоялся тематический урок, посвященный истории учреждения орденов Ленина и Красной Звезды. Перед участниками выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Орденом Ленина отмечались выдающиеся заслуги перед Родиной в сферах труда, науки и защиты Отечества. В то же время Красная Звезда вручалась за преданность военной службе и вклад в укрепление безопасности страны», — рассказала Олеся Климачева.

Гостям представили редкие архивные фотографии и видеокадры, а также рассказали о знаменитых кавалерах наград.

«Организация подобных мероприятий играет ключевую роль в воспитании молодого поколения. Они помогают понять значимость исторических событий и формируют уважение к культурному наследию нашей страны», — отметил депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

По словам муниципального депутата Алексея Федорова, с июля прошлого года в Химках прошло более 1000 мероприятий патриотической направленности.