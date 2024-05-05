Жителям Химок напомнили правила перевозки животных | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 17:40 Жителям Химок напомнили правила перевозки животных Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химчанам рассказали о правилах перевозки домашних питомцев и меры предосторожности. Специалисты рекомендуют собирать медицинскую аптечку, средства от клещей и позаботиться о комфорте животного в дороге.

Во время поездок с домашними питомцами следует помнить о важных правилах перевозки и мерах предосторожности.

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В первую очередь соберите отдельную аптечку, обязательно обеспечьте защиту от клещей и позаботьтесь о комфортной транспортировке питомца.

Не забудьте взять средства для ухода за животным и привычные ему вещи: любимые игрушки, подстилки, одеяло и мисочки. Это поможет ему справиться со стрессом.

Пристегните шлейку питомца к ремню безопасности. Для кошек и маленьких собак в автобусах или электричках потребуется специальная переноска, а крупных собак держите на поводке и в наморднике.

Убедитесь, что у вашего питомца сделаны все необходимые прививки.

«Отправляясь с питомцем на дачу специалисты Госветслужбы Подмосковья рекомендуют придерживаться определенных правил. В праздничные дни высоки риски получения травм, ожогов у животных. Также майские праздники — период активности клещей. При первых симптомах укусов следует незамедлительно обращаться в ближайшую ветклинику», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Обращаем внимание, если по каким-то причинам вы не можете взять домашнего любимца с собой за город, ни в коем случае не оставляйте его одного дома. Передайте животное на попечение родственников, друзей, соседей или оставьте в стационаре Государственной ветеринарной службы региона.

На территории городского округа Химки работает ветеринарная станция. Служба предоставляет следующие виды услуг: терапия, хирургия, рентген и узи-исследования, вакцинация, чипирование и другое. Также химчане могут оформить ветеринарные паспорта и все сопроводительные документы для транспортировки животных по территории Российской Федерации и за рубеж.

Записать на прием можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Подробная информация доступна по номерам телефонов: 8-495-575-01-91, 8-495-571-65-93.

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