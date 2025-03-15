Жителям Дубны рассказали о функциях электронной системы голосования по вопросам ЖКХ

Новая система появилась на платформе «Госуслуги». Ее функционал уже оценили жители нескольких домов в Дубне. С помощью сервиса они оперативно решают коммунальные проблемы.

Почти все жильцы дома № 14 по Центральной улице в Дубне присоединились к новой системе голосования. Подключить сервис им помог старший по дому.

Голосуют как с помощью телефона, так и с помощью компьютера. Остается возможность сделать свой выбор и в МФЦ.

«В Дубне проведена большая работа с управляющими компаниями. Сегодня электронные голосования уже проходят во многих домах. Одна из первых управляющих компаний, которая активно стала использовать этот новый формат в своей деятельности, — муниципальная. Ее сотрудники отмечают, что это действительно удобно», — пояснил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Каждый собственник отвечает в бюллетене на несколько вопросов. Затем система автоматически считает голоса и создает протокол собрания. При этом ознакомиться с документами могут все жильцы.

Отметим, что с начала этого года в систему вошли уже 14 домов в Дубне. Жители еще 40 освоят сервис до конца второго квартала.