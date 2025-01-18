Жителям Домодедова рассказали о работе секции фигурного катания для детей с ОВЗ

Более двух месяцев тренируется в Домодедове группа из 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Занятия для них проводят педагоги школы фигурного катания «Пегас».

Тренировки для детей организуют бесплатно на ледовой арене стадиона «Авангард». Многие воспитанники уже показали отличные результаты.

«Это больше как реабилитация и адаптация. Какие-то базовые основы даем. Нам помогают их родители и наши детки старшие из спортивной группы», — отметила руководитель и тренер школы фигурного катания «Пегас» Ксения Грязнова.

В тренировках участвуют и родители юных спортсменов. Проект запустили в ноябре 2024 года.

Сейчас в группе около 20 детей. Они посещают занятия раз в неделю.