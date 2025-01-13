Шесть спортсменов из Домодедова победили на турнире по вольной борьбе

В поселке Часцы Одинцовского района состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный Новому году. Участниками состязаний стали 70 юношей и девушек из Домодедова, Одинцова, Чехова и Рузы.

Городской округ Домодедово на турнире представила команда воспитанников спортивного клуба «Атлант». Готовил борцов к состязаниям тренер Владимир Чертков.

По итогам соревнований чемпионами стали шесть спортсменов из Домодедова: Миша Лепилин, Максим Коновалов, Тимур Галчинский, Влада Галчинская, Никита Михалаки, Александр Фомичев. Серебро турнира выиграли Ярослав Яковенко и Егор Некрылов. Бронза досталась Анастасии Коноваловой и Ильясу Ибрагимову.

«Поздравляем наших спортсменов с достойным результатами! Это хорошее начало в Новом году. Желаем и дальше достигать новых высот и побед!» — прокомментировали в пресс-службе Администрации городского округа Домодедово.