Жителям Домодедова рассказали о подготовке округа к отопительному сезону

Сотрудники коммунальных служб продолжают активно готовить инфраструктуру округа к следующему отопительному сезону. Они проверяют системы и проводят профилактические работы.

Специалисты планово отключают воду в жилых домах, промывают трубы и проводят опрессовку. Контролирует работы комиссия, в состав которой входят представители муниципального предприятия «Теплосеть», администрации Домодедова и совета конкретного дома.

Работы проводят по обновленным правилам подготовки к отопительному сезону. Они вступили в силу с 1 марта.

Когда все подготовлено, ответственные лица подписывают акт готовности дома к сезону. Затем до 15 сентября администрация выдает паспорт.

На основании этого документа, как только наступают холода, тепло начинают подавать в жилые дома. Их в Домодедове 130.

Ранее мы рассказывали о том, что тротуар и пешеходный переход обустроили в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове.