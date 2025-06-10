Тротуар и пешеходный переход обустроили в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева на еженедельном оперативном совещании вместе с командой подвела итоги выполненных работ за прошлую неделю и обсудила планы на текущий период. Одним из ключевых вопросов стали дорожные работы в округе.

Начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Юрий Герасимов сообщил о завершении обустройства тротуара и пешеходного перехода в микрорайоне Белые Столбы. В деревне Голубино, где многодетным семьям выданы участки, продолжается подготовка территории: снят грунт на площади около трех тысяч квадратных метров, ведется подготовка к укладке щебня.

Также завершены работы в деревне Бурхино — построена дорога с переходным типом покрытия у домов № 5 и № 10. В настоящее время МКУ «Управление капитального строительства» продолжает работы по Каширскому шоссе и улице Корнеева: на последней завершен верхний слой покрытия, скоро подрядчик нанесет транспортную разметку.

В Вельяминово на улице Полевой выполнены подготовительные работы, после чего начнется укладка асфальтной крошки с послойным уплотнением и проливом.

Кроме того, на этой неделе стартует устройство безопасного пешеходного перехода рядом со школой № 4 — от улицы Краснофлотской в сторону Дачной.