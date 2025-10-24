Жителям Домодедова напомнили правила профилактики гриппа и ОРВИ

В администрации городского округа Домодедово прошел здравчас с участием врачей Домодедовской больницы и представителей управления образования. В прямом эфире жителям рассказали о правилах обращения за медицинской помощью в период роста сезонных инфекций, о сроках приезда скорой, работе неотложной службы и профилактике гриппа и ОРВИ.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева отметила, что такие встречи организуют для того, чтобы ответить на самые частые вопросы жителей и разъяснить порядок оказания помощи.

«Обратная связь помогает нам понять, на что стоит обратить особое внимание», — пояснила руководитель муниципалитета.

Исполняющая обязанности заведующего подстанцией скорой медицинской помощи Ольга Цапенко напомнила: время доезда бригады при экстренных вызовах не должно превышать 20 минут, а при отдаленности свыше 20 километров — до 40 минут. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал слушателям о том, чем различаются между собой экстренная и неотложная помощь. В поликлиниках городского округа работают кабинеты неотложной помощи и травматологический пункт. Пациентов там принимают в течение двух часов с момента обращения.

О важности профилактики инфекций среди детей рассказала начальник управления образования Елена Болмазова. Она напомнила родителям, что ребенка в школу и детский сад после болезни допустят только при наличии медицинской справки.

Жители смогли задать вопросы специалистам о телемедицинских консультациях, вакцинации и порядке оформления больничных листов. Полную запись здравчаса можно посмотреть в официальной группе администрации округа Домодедово во ВКонтакте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.