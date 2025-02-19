Жителям дома на Борисовке в Мытищах пообещали решить проблему с водой

Жильцы многоквартирного дома № 20 обратились к местным властям по поводу ремонта насосов, из-за которых упало давление воды, и металлических дверей. Сотрудники администрации выехали на место, чтобы решить этот вопрос.
Жители на выездной администрации смогли пообщаться с директором Управления жилищно-коммунального хозяйства Мытищ Александром Хаюровым, с сотрудниками управляющей компании и областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Им пообещали отремонтировать насосы до конца года. Выявили при осмотре и другие проблемы: вышли из строя металлические двери в техническом помещении дома. Их починят до конца года.
Ранее срочную выездную встречу администрации провели с жильцами дома на Индустриальной, которые пожаловались на заброшенную стройку без ограждения около дома на месте бывшего сквера. На вопросы, что здесь делает тяжелая техника и когда это закончится, никто не отвечал. По итогам встречи подрядчик установил информационные таблички и оградил территорию. Работы завершат до конца мая.
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