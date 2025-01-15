Жителям деревни Хуторки в Истре восстановили подачу воды за одну ночь

В деревне Хуторки муниципального округа Истра вышел из строя глубинный насос на водозаборном узле. Работники восстановили подачу воды всего за одну ночь.

На объекте трудилось семь человек и три машины спецтехники. Водозаборный узел в деревне Хуторки модернизировали в октябре прошлого года. Там установили отечественное оборудование, поэтому найти в срочном порядке вечером новый глубинный насос не составило труда. Жителям деревни в это время организовали подвоз воды. Так что аварию люди пережили почти без дискомфорта и проблем.

Новый насос установили в скважину, она более 80 метров. Система качает почти 160 кубометров воды в час. Прослужит современное оборудование долго.

Ранее аварийная служба Подмосковья устранила около тысячи сбоев в сфере жилищно-коммунального хозяйства во время новогодних каникул. Оперативные группы выезжали в городские округа региона 150 раз, а рабочие бригады — почти 90.