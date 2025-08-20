Жителям Чехова напомнили правила безопасного поведения на ж/д путях

Организаторы профилактического рейда пообщались с пассажирами поездов и электричек. Представители профильных ведомств раздали жителям и гостям округа памятки и листовки.

В рамках мероприятия представители профильных ведомств провели с жителями беседу на тему безопасности, в том числе поговорили о необходимости переходить пути исключительно в разрешенных местах, а также о бдительности, отказе от телефона и прочих гаджетов на опасном участке.

Подобные акции проводят в области регулярно. С начала 2025 года в Подмосковье прошло более 400 таких рейдов. Их главная цель — сократить количество несчастных случаев на железнодорожных путях.

Это лишь часть общей программы по созданию безопасной среды в регионе. Комплексный подход включает как технологическое переустройство инфраструктуры, так и ликвидацию стихийных дорожек, протоптанных жителями в обход установленных маршрутов. Дополнительный контроль обеспечивают и камеры видеонаблюдения.

Все эти меры направлены на снижение рисков возникновения чрезвычайных происшествий на железной дороге.