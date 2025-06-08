Жителям Балашихи рассказали о начале Великой Отечественной войны

Патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений», посвященное началу Великой Отечественной войны, прошло в Балашихе. Его провели в школе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне Ольгино.

Слушателями стали лидер общественного мнения Дмитрий Абморшев, сотрудники учреждения, волонтеры, военные и жители округа.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о самом важном — о силе единства поколений. Наш город, наша страна — это не просто территория, это наша общая история, наши традиции и наше будущее. Успех Балашихи, успех России — в том, что мы умеем объединяться, передавая из поколения в поколение мудрость, опыт и любовь к Родине», — сказал Дмитрий Абморшев.

Учитель Светлана Коршунова рассказала слушателям о том, как началась Великая Отечественная война.

«22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день, нарушив пакт о ненападении, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне. Эта война, длившаяся почти четыре года, стала тяжелейшим испытанием для советского народа, унесла миллионы жизней и оставила неизгладимый след в истории. Понимание причин, хода и последствий начального этапа войны имеет огромное значение для осознания масштаба трагедии и героизма советского народа в борьбе с фашизмом», — сказала Светлана Коршунова.

Участникам рассказали о деятельности молодежных организаций и отправке гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. В конце Дмитрий Абморшев вручил благодарственные письма и удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Также благодарственными письмами наградили представителей педагогической династии Мартыновых.

Подобные патриотические мероприятия проходят в домах культуры, в библиотеках и школах в Балашихе. Они объединяют всех желающих вспомнить историю страны и вместе построить ее успешное будущее.