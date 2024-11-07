Жителям Балашихи напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде

На центральной площади Балашихи состоялась акция «Стань заметнее на дороге!», организованная автоинспекторами совместно с волонтерами «Молодой гвардии единой России». Мероприятие прошло в рамках социального раунда «Засветись!» и было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в осенний период.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с жителями округа, напоминая о важности соблюдения правил дорожного движения. Пешеходам напомнили, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а на нерегулируемых участках необходимо убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть. Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов, которые могут повысить видимость пешеходов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Всем участникам акции были вручены тематические буклеты и световозвращающие элементы, которые можно прикрепить на верхнюю одежду, сумки и детские коляски. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о важности безопасности на дороге и уменьшение случаев травматизма среди детей.

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