Жителям Балашихи напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха совместно с волонтерами Всероссийской Общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Пешеходный переход». Она прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» и социального раунда «Засветись!».

Сотрудники полиции провели с жителями городского округа Балашиха профилактические беседы. Они напомнили горожанам о том, что дорогу необходимо переходить только по пешеходным переходам. При движении по обочинам или краю проезжей части в темноте рекомендуют иметь на одежде предметы со световозвращающими элементами. При этом они должны быть видны водителями транспортных средств.

Всем участникам акции вручили тематические буклеты и световозвращающие наклейки.

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