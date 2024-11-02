Жителям Балашихи напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха совместно с волонтерами Всероссийской Общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Пешеходный переход». Она прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» и социального раунда «Засветись!».
Сотрудники полиции провели с жителями городского округа Балашиха профилактические беседы. Они напомнили горожанам о том, что дорогу необходимо переходить только по пешеходным переходам. При движении по обочинам или краю проезжей части в темноте рекомендуют иметь на одежде предметы со световозвращающими элементами. При этом они должны быть видны водителями транспортных средств.
Всем участникам акции вручили тематические буклеты и световозвращающие наклейки.