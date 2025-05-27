Жителя Котельников включили в регистр доноров костного мозга

Активист молодежного движения Гарник Асатрян стал потенциальным донором костного мозга. Он прошел процедуру во время добровольческой акции, организованной на базе медицинского университета имени Николая Пирогова.

Гарника Асатряна включили в федеральный регистр доноров костного мозга. Этот ресурс необходим для спасения жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями крови. По статистике, только треть нуждающихся может найти совместимого донора среди родственников. Остальные зависят от базы добровольцев.

Стать донором костного мозга может любой гражданин России, достигший 18 лет и не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого достаточно сдать кровь и заполнить соответствующую анкету.

Напомним, что волонтеры, которые многократно сдавали кровь, а также доноры костного мозга и стволовых клеток теперь могут получить знак «Доброволец России». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.