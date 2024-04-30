Жители Звездного Городка приняли участие в «Дне добрых дел» | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 14:02 Жители Звездного Городка приняли участие в «Дне добрых дел» Unsplash

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В Звездном Городке прошел «День Добрых дел». Несмотря на дождливую погоду, жители города собрались возле школы имени Комарова, чтобы высадить саженцы сирени в сквере. В то же время на благотворительной ярмарке, организованной учащимися, продавали рассаду и цветы, собранные своими руками.

Средства, собранные от продажи рассады, будут направлены на поддержку школы-интерната города Докучаевска Донецкой Народной Республики. Остатки рассады посадят на пришкольных клумбах. Для младших школьников провели мастер-класс по изготовлению скворечников и весёлые старты.

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В рамках мероприятия наградили школьников, участвовавших в конкурсе на лучшую кормушку для белок. Кормушки оформили в космической тематике, посвященной 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Жюри, в которое вошли космонавты и инженеры-экологи, оценило работы участников.

Кормушки развесили возле дома № 2, где проживал Юрий Гагарин с семьей. Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками, а участникам устроили автограф-сессию и фотосессию с ветеранами пилотируемой космонавтики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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