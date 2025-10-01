Жители Жуковского высадили деревья и кустарники

В округе прошла акция «День в лесу», направленная на озеленение и создание более комфортной и экологически чистой среды для жителей. Акция, организованная администрацией округа, привлекла к участию множество неравнодушных жителей, которые высаживали деревья и кустарники.

Новые зеленые насаждения украсили различные уголки округа: деревья и кустарники появились во дворах жилых домов, в парке культуры и отдыха, а также вдоль улиц.

«В рамках акции были высажены различные виды деревьев и кустарников, в том числе сосны, липы, спиреи и кизильник. Особенно приятно отметить, что в парке культуры и отдыха было высажено целых 50 сосен, которые станут настоящим украшением этого популярного места отдыха», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Он также уточнил, что большинство мест для посадок были выбраны с учетом пожеланий и предложений жителей. Глава округа сообщил, что на этой неделе в городском парке планируется высадка красного дуба.