Жители Жуковского смогут вакцинировать питомцев 4 сентября

В округе 4 сентября пройдет мероприятие, направленное на заботу о здоровье домашних питомцев и обеспечение безопасности жителей. В этот день в парке культуры и отдыха будет организована выездная акция по вакцинации домашних животных против бешенства, а также по чипированию и регистрации собак.

Ветеринарные специалисты будут ждать жителей округа и их четвероногих друзей в специально оборудованном павильоне, расположенном рядом с медиацентром, с 14:00 до 18:00.

«Это прекрасная возможность для владельцев собак и кошек не только защитить своих питомцев от опасного заболевания, но и внести свой вклад в обеспечение эпизоотического благополучия региона. Поставить прививку от бешенства своей собаке или кошке можно совершенно бесплатно», — сообщили организаторы.

Помимо вакцинации, в рамках мероприятия будет проводиться чипирование и регистрация животных. Для получения дополнительной информации о вакцинации и других ветеринарных услугах, предоставляемых в рамках выездной акции, можно обратиться по телефону: 8(499)700-02-33 доб. 301.