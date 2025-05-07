Жители Жуковского присоединятся к акции «Сад памяти»

В преддверии Дня Победы, 7 мая, округ присоединится к масштабной экологической и патриотической акции, которая ежегодно проводится по всей Московской области. Эта акция, направленная на сохранение и восстановление лесных богатств Подмосковья, приурочена к международной акции «Сад Памяти» и призвана увековечить память о героях Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, в этот день жители Подмосковья смогут внести свой вклад в создание новых лесных насаждений.

В Жуковском акция пройдет в сквере на улице Маяковского. Начало запланировано на 14:00. Жители смогут принять участие в высадке деревьев, внести свой вклад в озеленение округа и почтить память героев Великой Отечественной войны. По словам организаторов, «Сад Памяти» станет не только зеленым уголком, но и местом, где будущие поколения смогут узнавать о подвиге советского народа.