Жители Жуковского присоединятся к акции «Сад памяти»

В преддверии Дня Победы, 7 мая, округ присоединится к масштабной экологической и патриотической акции, которая ежегодно проводится по всей Московской области. Эта акция, направленная на сохранение и восстановление лесных богатств Подмосковья, приурочена к международной акции «Сад Памяти» и призвана увековечить память о героях Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, в этот день жители Подмосковья смогут внести свой вклад в создание новых лесных насаждений.
В Жуковском акция пройдет в сквере на улице Маяковского. Начало запланировано на 14:00. Жители смогут принять участие в высадке деревьев, внести свой вклад в озеленение округа и почтить память героев Великой Отечественной войны. По словам организаторов, «Сад Памяти» станет не только зеленым уголком, но и местом, где будущие поколения смогут узнавать о подвиге советского народа.
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