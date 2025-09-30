Жители Жуковского чипируют и зарегистрируют домашних животных 2 октября

В четверг, 2 октября, городской парк культуры и отдыха Жуковского превратится в центр заботы о домашних животных. Администрация округа сообщила о проведении масштабной акции по вакцинации, чипированию и регистрации питомцев.

Специалисты Территориального ветеринарного управления № 5 будут работать в павильоне, расположенном рядом с медиацентром, с 14:00 до 17:00. В течение трех часов все желающие смогут воспользоваться услугами по регистрации, вакцинации против бешенства и чипированию своих животных. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.

«Вакцинация домашних животных — это не просто формальность, а важнейшая мера, направленная на защиту ваших любимцев от смертельно опасного заболевания — бешенства. Регулярная вакцинация позволяет создать надежный иммунитет и предотвратить заражение», — подчеркивают ветеринарные врачи, призывая владельцев не пренебрегать профилактикой.

Для проведения процедуры чипирования и регистрации животных владельцам необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и ветеринарный паспорт животного.