Жители ЖК «Императорские Мытищи» остались без света

Жители ЖК «Императорские Мытищи» вечером 30 октября сообщили о масштабном отключении электроэнергии. По данным Telegram-канала «Замкадье. Подмосковье. Мытищи» , свет пропал во всем районе около 17:55.

Как следует из переписок в домовых чатах, электричества нет уже несколько часов, и из-за этого пропала подача воды. Один из жителей написал: «А сына чем кормить? Водой из-под крана?», на что ему ответили: «Даже воды из-под крана нет».

Другие участники чата уточняют, что повреждены два кабеля, и ремонт может занять длительное время.

«Света долго не будет, господа. Повредился второй провод, вчера ночью — первый. Из-за этого трансформаторная будка искрила», — сообщил один из жителей.

В администрации городского округа Мытищи подтвердили произошедшее, уточнив, что аварийное отключение затронуло дома по улице Тенистый бульвар — с 3-го по 23-й номер. В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы.

Позже жильцы «Императорских Мытищ» рассказали 360.ru, что отключения происходят не впервые.

«У нас уже не первый раз такая проблема. К сожалению, до сих пор нет света. Когда сегодня я приехал в ЖК и вышел из автобуса, меня встретила непривычная темнота — все дома полностью обесточены. Хотел бы выразить свое недовольство застройщику „Гранель“, потому что в нашем комплексе фактически монополия: и управляющая компания, и провайдер — все их», — сообщил один из жителей.

Другой собеседник добавил, что из-за аварии в квартирах нет не только света, но и воды.

«Не дали, сидим ожидаем, обещали в 22 часа. У нас насосы воды на электричество завязаны, поэтому нет ни воды, ни света, ни отопления, ни интернета», — сказал он.

Ранее на Сахалине водитель врезался в опору ЛЭП и обесточил село Поляково.