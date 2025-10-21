На Сахалине водитель врезался в опору ЛЭП и обесточил село Поляково

На юге Сахалина, в Холмском районе, водитель сбил две опоры линии электропередачи. Свет пропал в части Холмска и селе Поляково, но его быстро включили. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

«Сработала защита, и отключили всю линию. Но примерно через 30 минут, очень быстро, электроснабжение Холмска восстановили, чуть позже свет загорелся и в селе Поляково», — рассказали сахалинцы.

По их словам, в момент происшествия никто не пострадал.

Одна из местных жительниц заметила, что за рулем автомобиля был мужчина. Машина потеряла управление и врезалась в столб, водитель не пострадал.

Telegram-канал Sakh.online сообщил, что энергетики уже подготовили оборудование и материалы для проведения ремонтных работ, в рамках которых планируется установить две новые опоры взамен поврежденных.

