Жители Зарайска рассказали о мерах соцподдержки

В округе действуют 14 мер поддержки для пенсионеров и 17 — для людей с инвалидностью. О том, как работает система помощи, рассказали сами жители, в том числе постоянные участники проекта «Активное долголетие».

Забота о старшем поколении и людях с ограничениями здоровья — один из главных приоритетов Народной программы «Единой России». В округе для пенсионеров, предпенсионеров и инвалидов предусмотрены компенсации на оплату жилья и капитальный ремонт, льготный проезд по социальной карте, санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации, помощь на дому и работа мобильных бригад. На базе «Активного долголетия» проходят занятия по шахматам, пению, творчеству, компьютерной грамотности, баскетболу, йоге и плаванию на сапбордах.

Постоянная участница встреч Нина Степановна поделилась, что с удовольствием посещает проект, старается не пропускать почти ничего из того, что здесь предлагают: ходит на творчество, рисование, компьютерную грамотность, участвует в фестивалях и экскурсиях.

Александр Краснов, заместитель главы округа по социальным вопросам, отметил, что задача власти — не только материальная помощь, но и общение, возможность чувствовать себя нужным. Поэтому в муниципалитете особое внимание уделяют «Активному долголетию» и творческим встречам.

Народная программа дает ориентиры, а власти стараются, чтобы жители чувствовали реальную заботу. Поддержка стала привычной и постоянной, работа в этом направлении продолжается. Предложения жителей принимают в общественной приемной по адресу: улица Ленинская, дом № 46, и по телефону 8 (800) 200-89-50.​​