Жители Зарайска поддержали итоги предварительного голосования «Единой России»

28 июня в Москве прошел XXIII съезд «Единой России», на котором утвердили списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. В предварительном голосовании приняли участие более 635 тысяч жителей Подмосковья, победителями стали 129 кандидатов.

Перед делегатами выступил президент России.

«Уверен, „Единая Россия“ в предвыборной конкуренции вновь проявит свое лидерство, будет каждый свой шаг сверять с мнением людей, вести с ними прямой, доверительный диалог. Надо поменьше сидеть в кабинетах и чаще выходить в поле, встречаться с людьми, внимательно отрабатывать миллионы наказов, которые поступают к народной программе», — подчеркнул Владимир Путин.

Жители поддерживают открытый отбор:

«Предварительное голосование — это наш шанс выбрать достойных кандидатов. Так мы выбираем тех, кто реально помогает людям. Кому мы доверяем — тот и будет нас представлять», — отметила Татьяна Викторовна из Зарайска.

По 120-му Коломенскому избирательному округу «Единая Россия» выдвигает действующего депутата Государственной Думы Никиту Чаплина. Он хорошо знаком жителям округа по постоянной работе на территории — от приемов граждан до выездных проверок строящихся объектов.

Свои списки кандидатов утвердили и другие партии. ЛДПР провела съезд 23 июня в Рузе, федеральный список возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. КПРФ утвердила список 20 июня, общефедеральную часть возглавил Геннадий Зюганов.

Параллельно «Единая Россия» начала формировать новую народную программу на основе предложений граждан. Предыдущая программа 2021 года, собравшая почти 780 тысяч наказов, выполнена на 98%.

Яркий пример — Зарайский округ. Здесь благоустроены набережная реки Осетр, площадь Революции, улицы Советская, Октябрьская и Красноармейская, появился сквер в поселке ЗСМ, открыта новая школа на 825 мест. Отремонтировано более 20 километров дорог. В сфере ЖКХ старые котельные заменены на современные блочно-модульные, обновлены теплотрассы, проведен капремонт очистных сооружений в селе Протекино и построен новый водозаборный узел в деревне Летуново.

В Зарайске уже собрано более 600 наказов жителей. Оставить предложение можно в общественной приемной на улице Ленинской, 46, по телефону 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.