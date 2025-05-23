Жители Воскресенска приняли участие в Пасхальном фестивале колокольного звона

Учащиеся и преподаватели детской школы искусств № 5 в Воскресенске стали активными участниками седьмого ежегодного Пасхального фестиваля колокольного звона «Бобреневские перезвоны». Он прошел в живописном парке рядом со старинным Богородице-Рождественским Бобреневым монастырем в Коломне.

Фестиваль собрал опытных звонарей, вокалистов, музыкальные и хоровые коллективы из Москвы и Московской области, а также известных артистов и культурных деятелей страны. В числе участников от Воскресенска выступили хор «Глория», ансамбль «Соловушка», а также солистки Анастасия Нагорных и Ева Смирнова.

Помимо концертной программы воскресенцы посетили пасхальную ярмарку, приняли участие в мастер-классах по искусству колокольного звона и русским ремесленным традициям, а также попробовали гречневую кашу из полевой кухни.

Участие в таких мероприятиях помогает талантливым детям проявить себя, получить яркие впечатления и ценный опыт.