Жители Воскресенска приняли участие в опросе по благоустройству у ДК «Цементник»

Более 600 человек оставили пожелания по поводу обновления территории около Дворца культуры «Цементник» в Воскресенске. Их учтут при разработке концепции будущего благоустройства.

Жители желают видеть в этом месте скамейки и урны, а также навесы с качелями. Кроме того, они хотят, чтобы перед Дворцом культуры построили фонтан, обустроили современное освещение и дополнительно озеленили эту территорию.

Также голосующие поддержали идею сохранения памятника Владимиру Ленину. Он располагается на площади перед Дворцом культуры.

Все пожелания обязательно примут во внимание, когда будут детально разрабатывать концепцию будущего благоустройства объекта.

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство лесопарковой зоны обсудили с жителями в Воскресенске. Территория расположена около улиц Победы и Дачной.