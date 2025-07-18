Благоустройство лесопарковой зоны обсудили с жителями в Воскресенске

Общественные обсуждения архитектурно-планировочной концепции лесопарковой зоны состоялись в городском округе. Территория расположена в центральной части Воскресенска, около улиц Победы и Дачной.

Проектом благоустройства предусмотрено создание в лесопарке прогулочных зон и зон отдыха, рассчитанных на разные возрастные группы, мест для выгула собак, спортивнх площадок, лыжной трассы, освещения, беседок и скамеек. Пешеходные дорожки сделают из натуральных материалов в виде деревянных настилов и гранитного отсева.

Со стороны региональной дороги «Чемодуровская развязка — Федино» обустроят парковочную площадку. Всего предполагается установить семь входных групп в лесопарк. На территории проведут санитарную очистку и удалят аварийно опасные деревья, соблюдая нормы Лесного кодекса РФ.

Концепция благоустройства 42 гектаров лесопарка разработана с учет пожеланий жителей Воскресенска, которые вносили свои инициативы и задавали интересующие их вопросы.

Реализация проекта начнется уже в 2026 году и продлится в течение двух лет.