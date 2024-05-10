Жители Воскресенска почтили память героев ВОВ у Вечного огня | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 17:30 Жители Воскресенска почтили память героев ВОВ у Вечного огня Медиасток.рф

Читать 360 в

Жители Воскресенска возложили цветы к Вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Всех собравшихся с Днем Победы поздравил глава округа.

Поблагодарить за победу к Вечному огню пришли представители администрации, участники общественных и молодежных организаций, ветераны, жители и дети войны.

Реклама

«Семьдесят девять лет назад наша страна задавила фашистскую гадину. Но, как и раньше, никому не нравится сильная и могучая Россия. Я хочу поклониться всем, кто перенес ужасы войны, в которой мы победили, низкий поклон тем, кто защищал наши рубежи в локальных войнах, и низкий поклон тем, кто сейчас отстаивает целостность нашей страны», — поделился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Порядка 30 тысяч воскресенцев защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Каждый третий из них не вернулся домой живым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».