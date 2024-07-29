Жители Воскресенска отпраздновали День Нептуна на пляже реки Семиславки

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Сотрудники Центра культуры «Москворецкий» организовали для горожан День Нептуна. Праздник прошел на пляже реки Семиславки и в парке «Москворецкий» в Воскресенске. Собравшиеся танцевали, участвовали в соревнованиях и конкурсах.

Празднование Дня Нептуна началось с костюмированного представления. Основная программа мероприятия прошла на берегу реки Семиславки. Здесь для жителей организовали соревнования и конкурсы. Гостей праздника поздравили Нептун и его свита.

Продолжили праздновать в парке «Москворецкий», где жители приняли участие в пенной дискотеке и угостились макаронами по-флотски.

Праздник для воскресенцев проводят каждое лето. И в этот раз горожане смогли получить множество впечатлений и зарядиться хорошим настроением.

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