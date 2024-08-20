Жители Воскресенска отметили Яблочный Спас в парке «Москворецкий»

В минувшие выходные в парке «Москворецкий» в Воскресенске состоялось мероприятие, посвященное празднику Преображения Господня, известному в народе как Яблочный Спас. Этот праздник символизирует проводы лета, сбор урожая и начало осенней поры.

Для юных посетителей парка артисты театра ростовых кукол «Софит» подготовили увлекательную театрализованную программу под названием «Разноцветные сказки тетушки Совы».

Творческие коллективы Центра культуры и досуга «Москворецкий» также внесли свой вклад в праздничное настроение, представив яркую концертную программу «Яблочный Спас не пройдет без нас!». Талантливые артисты напомнили о традициях празднования Спасов на Руси.

В ходе мероприятия зрители могли насладиться вкусными наливными яблоками, традиционно загадывая желания. Также всем желающим предлагали ароматный чай со сладостями, что добавляло уюта и тепла в этот солнечный день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».